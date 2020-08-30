40 سنة سجن.. عقوبات قاسية مرتقبة بحق قتلة جورج فلويد

عقوبات "قاسية" يعمل عليها المدعون الأمريكيون، بحق عناصر الشرطة المتهمين بقتل جورج فلويد "خنقا"، قبل ثلاثة أشهر، في عمل ما زالت تداعياته تهز الولايات المتحدة.

وقبيل انعقاد المحاكمة المرتقبة في مارس/آذار المقبل، يعتزم فريق الاتهام التقدم بطلب عقوبات بالسجن لمدد طويلة بحق الأربعة المتهمين بقتل فلويد، مستندا لـ"وحشية" التعامل و"الوضع الضعيف" للضحية، وفق مستندات تم إرسالها للمحكمة الجمعة.

وفي هذا الصدد، قال المدعي كيث إيليسون إن عناصر الشرطة "أساؤوا استخدام مناصبهم في السلطة".

أما الشرطي السابق ديريك شوفين الذي ظهر في التسجيلات المصورة جاثيا على رقبة فلويد، فقد أثبت "وحشية استثنائية" وقام بـ"عنف غير مبرر" أمام الكثير من الشهود خصوصاً الأطفال، كما يرى المدعي إليليسون.

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وفي الخامس والعشرين من مايو/أيار الماضي، ظهر إليليسون (44 عاما) وهو شرطي أبيض، في مقاطع فيديو، يجثو لمدة 9 دقائق، على رقبة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد (46 عاما)، في مينيابوليس.

بينما زملاؤه الثلاثة السابقون توماس لاين وألكسندر كوينغ وتو تهاو، فهم ملاحقون بتهمة المشاركة في الجريمة التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وامتدت تداعياتها لدول أخرى حول العالم.





ولم تُعرف مدة العقوبات التي سيطلبها المدعون، غير أن العقوبة القصوى لارتكاب جريمة هي السجن 40 عاما في ولاية مينيسوتا.

والجمعة الماضية، قام عشرات الآلاف في واشنطن، بتكريم فلويد، وذلك خلال مسيرة ضد العنصرية وعنف الشرطة.

