إسرائيل تأمل في توقيع معاهدة السلام مع الإمارات منتصف سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، اليوم الأحد، عن أمل حكومته في إقامة مراسم توقيع معاهدة السلام مع الإمارات في واشنطن بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح أكونيس لقناة "كان" التلفزيونية العامة أنه "من المتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في سبتمبر بمدينة واشنطن".

ومضى يقول "سيحدث هذا.. من المفترض أن يحدث، على ما آمل قبل رأس السنة العبرية (توافق 18 سبتمبر)، لا يوجد موعد حتى الآن، لكن هذه بالتأكيد رغبة حكومة إسرائيل".

ومن المقرر أن يصل جاريد كوشنر أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى إسرائيل اليوم الأحد للإعداد للمحادثات في الإمارات.

ومن المقرر أن يتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية في أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب وعاصمة الإمارات.

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ونشرت شركة العال صورا للطائرة التي ستنقل الوفدين وهي من طراز بوينح 900-737 وقد كتبت لهذه المناسبة كلمة السلام باللغات الانجليزية والعبرية والعربية أعلى نوافذ قمرة القيادة.

وألغت الإمارات أمس السبت مقاطعتها الاقتصادية لإسرائيل بما يسمح بإبرام اتفاقات تجارية ومالية بينهما.

وعبر بيان ثلاثي صدر في 13 أغسطس/آب الجاري، أُعلن عن معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في خطوة تضمنت إنهاء إسرائيل لخطة ضم أراض فلسطينية، كانت تسببت في انتكاسة غير مسبوقة في مسار السلام في الشرق الأوسط.



وقوبلت معاهدة السلام بترحيب دولي وإقليمي واسع، وانطلقت على إثرها مساع دولية لإعادة استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.