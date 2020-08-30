الاحتلال الإسرائيلي يقصف نقطتين لقوات الضبط الميداني وسط وجنوب قطاع غزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، نقطتين لقوات الضبط الميداني، في دير البلح وخانيونس وسط وجنوب قطاع غزة.



وقصفت قوات الاحتلال بعدد من القذائف المدفعية نقطة للضبط الميداني، شرقي مدينة دير البلح ومنطقة اخرى شرقي بلدة الفخاري شرق خانيونس، ولم يبلغ عن وقوع اصابات .

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