الشرطة الألمانية تعتقل المئات في اعتصام ضد قيود كورونا ببرلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

فرقت شرطة برلين مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية احتجاجا على قيود فيروس كورونا يوم السبت، وألقت القبض على 300 شخص بعد امتناع المتظاهرين عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.



واحتشد نحو 38 ألف شخص بمختلف أنحاء المدينة، وأفادت الشرطة بحدوث بعض الاضطرابات في ظل ازدياد الإحباط العام من إجراءات احتواء الفيروس وارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا.

وقالت شرطة برلين على تويتر: "للأسف لم يكن أمامنا خيار آخر والناس لم تمتثل لشروط الأمان خلال المظاهرة".

ونشرت الشرطة 3000 من أفرادها للسيطرة على الحشود. وقالت إنها استعدت لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين.

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وكانت الشرطة قد حظرت الاحتجاج في وقت سابق من الأسبوع الماضي لكن محكمة ألمانية أعطت الضوء الأخضر لتنظيمه.

وتمكنت ألمانيا حتى الآن من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من نظيراتها الأوروبية، إذ ساعد إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة على نطاق واسع في الحد من الإصابات والوفيات.

لكن الإصابات اليومية الجديدة زادت على نحو مطرد في الأسابيع الأخيرة، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم.

وحثت المستشارة أنجيلا ميركل المواطنين يوم الجمعة على مواصلة توخي الحذر من الفيروس. وقالت: "هذه مسألة خطيرة.. خطيرة كما كانت في أي وقت مضى، وعليكم مواصلة التعامل معها بجدية".

وجرى تنظيم احتجاجات مماثلة يوم السبت في باريس ولندن وغيرهما.