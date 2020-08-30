ترمب في كينوشا الثلاثاء متفقدًا الأضرار

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يتوجّه دونالد ترمب الثلاثاء إلى كينوشا بولاية ويسكونسن، حيث يلتقي مسؤولين عن قوّات الأمن، ويتفقّد الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب التي أعقبت إطلاق شرطيّ النار على جايكوب بليك نهاية الأسبوع الماضي.
واشنطن: أعلن البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتوجّه الثلاثاء إلى مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن، حيث كان المواطن الأميركي الإفريقي جايكوب بليك قد أُصيب بجروح بالغة جراء رصاص أطلقه أحد عناصر الشرطة.
وقال جود دِير، المتحدّث باسم البيت الأبيض، إنّ ترمب سيلتقي في كينوشا مسؤولين عن قوّات الأمن، على أن يتفقّد أيضًا الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب التي أعقبت إطلاق شرطيّ النار على بليك في نهاية الأسبوع الماضي.
وأصيب رب العائلة البالغ من العمر 29 عاما برصاصات عدة في الظهر أطلقها عن قرب شرطي أبيض، أمام أعين أبنائه الثلاثة. وقال محاميه إنه سيبقى مشلولا. وأقيل الشرطي الأبيض روستن شيسكي لكن لم يتم توقيفه أو اتهامه، وهو ما أجج شعورا بالظلم، بعد وفاة جورج فلويد الأميركي الإفريقي اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 مايو في مدينة مينيابوليس.
ولم يوضح المتحدّث باسم البيت الأبيض ما إذا كان ترمب يعتزم لقاء عائلة بليك.
وسرعان ما انتشر الغضب في كينوشا وتحول إلى اشتباكات ليلية بين المتظاهرين والشرطة. وبلغ التوتر ذروته عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 17 عامًا النار في ظروف غامضة على ثلاثة متظاهرين، ما أسفر عن مقتل شخصين مساء الثلاثاء.
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