شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالقومى لحقوق الإنسان يصف قناة الجزيرة بالمحترفة فى إلباس الباطل ثوب الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قنوات الجزيرة القطرية ومكملين والشرق محترفة فى الباس إلباطل ثوب الحق، مشيرا إلى أنها ترويج مادتها الإعلامية رغم أن فحواها كذب وضلال وفبركة.

وأضاف صلاح سلام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك كما هائلا من الشائعات والحرب الالكترونية لصفحات تفبرك أكاذيب وتحور الحقائق وتلوي زراعتها، موضحا أن هناك كتائب إلكترونية مبرمجة على أن تبث فى المجتمع منشتتات وبوستات وشائعات تسعى من خلالها لإثارة الفوضى والبلبلة .

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ولفت الدكتور صلاح سلام إلى أن قناة الجزيرة محترفة فى فبركة الفيديوهات والأخبار واجتزاء التصريحات، مشددا على أن الدولة المصرية لديها إنجازات تستحق أن نخاطب دول العالم بشأنها وعلى ضرورة أن يكون هناك قناة إخبارية عالمية إنجليزية وعربية تخاطب العالم بشأن ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع فى مصر .