شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من ظهور سماسرة التقديم للجامعات الأهلية للتربح بطرق غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، حذر فيه بأنه منذ إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن انطلاق الدراسة فى الجامعات الدولية الأهلية الجديدة، بدءًا من العام الدراسى الجديد 2020 ـ 2021، ظهر السماسرة الذين يعرضون على الطلاب التقديم لهم في الجامعات الأهلية مقابل مبالغ مالية معينة.

وأوضح أنه على الرغم من إعلان الوزارة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكترونى الذى يتضمن كل التفاصيل، مع عدم قبول الطالب إلا بعد اجتياز «اختبار قدرات»، فإنه ظهر «سماسرة» ينصبون على الطلاب، عن طريق الزعم بقدرتهم على الحصول على موافقة أىٍّ من الجامعات الأهلية على التحاق الطالب بها، وتقديم «استثناءات» لهم، باعتبارهم «وكلاء» لتلك الجامعات.

وطالب النائب جميع أولياء الأمور بالتقدم ببلاغات فى مثل هذه الأماكن حال التأكد من عدم اعتمادها من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية المسئولة بداية من الطالب وولي الأمر، مرورا بوزارة التعليم العالي، ومن ثم يأتي بعدها دورالاعلام، ودور المحافظين ورؤساء الأحياء في المراقبة، حتى دور الأجهزة الأمنية، وذلك حتى نتمكن من التصدي لهذه الكيانات الوهمية وسرعة استصدار القرارات الوزارية بالغلق الفوري لها.

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وكان قد أعلن الموقع الرسمي للجامعات الأهلية عن مد باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية حتى الأربعاء 2 سبتمبر، وذلك نظرا للإقبال الشديد على التسجيل من جانب طلاب الثانوية العامة، وذلك بعد أن كان مقرر له غلق باب التسجيل 30 أغسطس.