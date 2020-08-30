محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
بدأ نحو ألفي عامل في نحو 400 مختبر طبي عام في إسرائيل إضرابا مفتوحا صباح يوم الأحد وسط نزاع على الأجور مع وزارة المالية.
ومن المقرر أن يستمر إجراء اختبارات كورونا رغم الإضراب، إلا أنه سيتم فقط إبلاغ من يثبت إصابتهم بالفيروس حتى يتسنى إجراء المسوحات الوبائية. أما من يثبت عدم إصابتهم فلن يتم إبلاغهم.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن إستر آدمون رئيسة نقابة خبراء الكيمياء الحيوية وعمال المختبرات القول إنه إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول مساء اليوم الأحد، فسيتوقفون أيضا عن إخطار من تثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس.
ووجه المدير العام لوزارة الصحة تشيزي ليفي، صباح اليوم، انتقادات إلى عمال المختبرات بسبب الإضراب.
وقال لإذاعة الجيش :"أحترم عمال المختبرات، ولكن لا يصح أن تدخل في إضراب ونحن في خضم حرب. آمل أن ينتهي الأمر اليوم".
وسجلت إسرائيل إجمالا نحو 114 ألف حالة إصابة بكورونا، وتوفيت منها نحو 900 حالة. وتعافى أكثر من 92 ألفا من المصابين، بينما لا تزال هناك نحو 20 ألف حالة نشطة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمال المختبرات العامة في إسرائيل يبدأون إضرابا مفتوحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.