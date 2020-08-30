عمال المختبرات العامة في إسرائيل يبدأون إضرابا مفتوحا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

بدأ نحو ألفي عامل في نحو 400 مختبر طبي عام في إسرائيل إضرابا مفتوحا صباح يوم الأحد وسط نزاع على الأجور مع وزارة المالية.

ومن المقرر أن يستمر إجراء اختبارات كورونا رغم الإضراب، إلا أنه سيتم فقط إبلاغ من يثبت إصابتهم بالفيروس حتى يتسنى إجراء المسوحات الوبائية. أما من يثبت عدم إصابتهم فلن يتم إبلاغهم.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن إستر آدمون رئيسة نقابة خبراء الكيمياء الحيوية وعمال المختبرات القول إنه إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول مساء اليوم الأحد، فسيتوقفون أيضا عن إخطار من تثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

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ووجه المدير العام لوزارة الصحة تشيزي ليفي، صباح اليوم، انتقادات إلى عمال المختبرات بسبب الإضراب.

وقال لإذاعة الجيش :"أحترم عمال المختبرات، ولكن لا يصح أن تدخل في إضراب ونحن في خضم حرب. آمل أن ينتهي الأمر اليوم".

وسجلت إسرائيل إجمالا نحو 114 ألف حالة إصابة بكورونا، وتوفيت منها نحو 900 حالة. وتعافى أكثر من 92 ألفا من المصابين، بينما لا تزال هناك نحو 20 ألف حالة نشطة.