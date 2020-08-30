في "مذبحة الجزيرة".. أمن قنا يوسع دائرة الاشتباه بين معارف الضحيتين

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

وسع قطاع الأمن العام والبحث الجنائي في قنا، دائرة الاشتباه ضمن إجراءات البحث والتحريات لليوم الرابع على التوالي، في محاولة لكشف غموض جريمة العثور على شقيقتين مذبوحتين، داخل منزلهما، بقرية جزيرة مطيرة، التابعة للوحدة المحلية لمركز قوص في جنوب محافظة قنا.

وأمر اللواء محمد ياسر، مدير إدارة البحث الجنائي، بتوسيع دائرة البحث والاشتباه في تتبع دائرة معارف وأصدقاء وأقارب الضحيتين، لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة، عبر استجواب زملاء الضحية الكبرى بمصنع سكر قوص، وكذلك سائقي التوك توك الذين كانوا يتعاملون مع الضحيتين بمركز قوص وقرية جزيرة مطيرة، وذلك بعد استجواب أقارب الضحيتين من الدرجة الأولى والثانية.

وأفاد مصدر أمني مسئول لمصراوي أن فريق البحث المكلف بالقضية لم يصل إلى دليل قطعي الدلالة يحمل أصابع الاتهام حتى الآن لأي شخص، لافتا إلى أن دائرة الشكوك لفريق البحث تدور حول 3 دوافع الأول أن يكون دافع الجريمة "الشرف" والدافع الثاني أن تكون الجريمة جرت بعد محاولة الاغتصاب رغم أن التقرير الأولي للطب الشرعي قد أفاد أن الضحيتين عذراوتين إلا أن العثور على جثة الفتاة الكبرى وهي شبه عارية النصف السفلي من الجسد يبقى هذا الاحتمال قائمًا، والدفاع الثالث أن الجريمة جرت بسبب خلاف حدث داخل دائرة زملاء العمل للشقيقة الكبرى بمصنع سكر قوص.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قوص بعثور الأهالي بقرية جزيرة مطيرة على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما، بعد وفاة الأم وسفر الأب لمحافظة أسوان للعمل كصياد في بحيرة ناصر عقب زواجه بأخرى.