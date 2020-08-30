ضبط زيوت سيارات مجهولة المصدر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الأحد، على المحال التجارية لمراقبة الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 160 لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر، بالمخالفة لقانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر بدون فواتير تثبت صحة المنشأ، ما قد يشكل خطرًا على مستخدميها لما لها من العديد من الآثار السلبية على السيارات.
حُرر المحضر رقم 4734 جنح الزهور بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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