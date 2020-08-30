صور.. حملة ليلية لمتابعة التزام "سائقي التاكسي" في مدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
شنت إدارة المرور بمحافظة جنوب سيناء، حملة ليلية بمدينة الطور، لمتابعة تشغيل العدادات بسيارات التاكسي، وحركة سير السيارات والالتزام بتعريفة المقررة، بقيادة محمود عمار مشرف المواقف بمدينة الطور.
وقال محمود عمار مشرف المواقف، إنه جرى تشديد الرقابة على سيارات التاكسي والأجرة، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة ومحاسبة المخالفين وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من رفع بعض السائقين للأجرة.
وأكد مشرف المواقف، على تكثيف حملات الرقابة، وسيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والضرب بيد من حديد لمنع استغلال المواطنين.
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