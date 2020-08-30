الآلاف يتظاهرون في إسرائيل مطالبين باستقالة نتنياهو

تتواصل الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تظاهر الآلاف في المدن، مطالبين باستقالته من منصبه، وذلك على خلفية إدارة حكومته لأزمة كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الآلافتظاهروا، أمس السبت، في مختلف أنحاء إسرائيل، وتجمع المحتجون في تل أبيب رافعين شعارات تندد بفساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبفشل حكومته في التعامل مع أزمة كورونا.
كما تجمع آلاف المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية، مطالبين باستقالته أيضا.
ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو متهم بالفساد واختلاس أموال، ويجري التحقيق معه في عدة قضايا.
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