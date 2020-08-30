29 قتيلاً و7 جرحى إثر انهيار مطعم في الصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 10:41 صباحًا الصين قتل 29 شخصاً وأصيب 7 أشخاص إثر انهيار مطعم في إقليم شانشي شمال البلاد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصا من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم وإصابة سبعة بجروح بالغة بينما يعاني 21 من إصابات طفيفة. وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقا للتحقيق في الحادث.

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