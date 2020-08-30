واشنطن لخامنئي: بلطجيتك قتلت 1500 شخص في شوارع إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

لا يزال النزاع الأميركي – الإيراني مستمر في المنطقة، إذ تأثيراته على البلدان العربية باتت تشكل خطراً وجودياً.

وذكّرت الخارجية الأميركية الأحد المرشد الإيراني علي خامنئي بما اقترفته القوات الأمنية بحق المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر الماضي.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن “بلطجية خامنئي قتلوا 1500 شخص في شوارع إيران في نوفمبر الماضي، بينهم 23 طفلاً على الأقل”.

وقالت: “هؤلاء كانوا يستحقون الحرية والمستقبل وليس رصاص قوات الباسيج”. وجاء هذا التصريح ردا على دخول المرشد الإيراني على خط الشغب الحاصل في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأميركية.

وكتب خامنئي عبر “تويتر”: “حين ينزل الشبان الأميركيون إلى الطرقات، لا يمكنهم التأكد من أن أي مختل سيوجه النار إليهم ويقتلهم”.

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وأرفق تغريدته بوسم “جاكوب بليك” الشاب الذي قتل الأسبوع الماضي في ويسكنسون على يد أحد عناصر الشرطة، وما تبع ذلك من أعمال حرق وتكسير وشغب في المنطقة، وإطلاق نار من قبل مسلحين جابوا الشوارع ليلاً.

ويأتي هذا النزاع بالتزامن مع إطلاق ناشطين إيرانيين حملة للإفراج عن معتقلين في السجون الإيرانية، شاركوا في تظاهرات نوفمبر، وأصدر القضاء عليهم أحكاما بالإعدام.

يذكر أن تظاهرات نوفمبر التي انطلقت العام الماضي احتجاجا على رفع غير مسبوق في أسعار المحروقات، أسفرت على مقتل مئات المتظاهرين الشباب، واعتقال الآلاف.

وكشف ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية في حينه لوكالة رويترز بأن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.

وكان من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة. كما سقط قتلى من أفراد قوات الأمن والشرطة.