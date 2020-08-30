العراق..سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد

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هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد
سقط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية ، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمبنى سكني مهجور دون أن يتسبب في حدوث إصابات ، وفق ما أفادت به مصادر بالشرطة العراقية.
وقالت المصادر إن صفارات الإنذار انطلقت من السفارة الأميركية داخل المنطقة التي تضم أبنية حكومية وبعثات أجنبية مضيفة أن طائرات هليكوبتر حلقت في سماء المنطقة.
وهذا هو ثاني هجوم من نوعه خلال أيام بعد سقوط ثلاثة صواريخ في المنطقة الخضراء يوم الخميس دون أن تتسبب في إصابات.
وتلقي واشنطن باللوم في مثل هذه الهجمات على فصائل مدعومة من إيران. ولم تعلق إيران مباشرة على الهجومين لكن جماعات يعتقد أنها مرتبطة بفصائل متحالفة مع إيران أعلنت مسؤوليتها عن بعض الهجمات.
ويتجنب العراق، وهو مسرح أعمال عنف ناجمة عن التوتر الأميركي الإيراني، الانجرار إلى أي مواجهة إقليمية كبرى.
من جهة أخرى، أفاد وسائل إعلام عن وقوع هجوم بعبوات ناسفة استهدف رتلاً أميركيا للدعم اللوجستي بين مدينتي الحلة والديوانية.
وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.
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