كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 88 قتيلًا ضحايا الفيضانات في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع عدد ضحايا الفيصانات إلى 88 قتيلا، فيما تعرض نحو 19 ألف منزل للدمار الكامل، و34 ألفا لانهيار جزئي، بينما غمرت المياه قرى بكاملها في مناطق في شرق الخرطوم.

وتسببت الفيضانات العارمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والتي بدأت في نهاية يوليو الماضي، في خسائر مادية وبشرية.

وجهت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الاثنين، تحذيرات عاجلة بشأن حدوث فيضانات، حيث أن محطة الخرطوم ستسجل غدا الثلاثاء 17.30 مترا متجاوزا أعلى رقم سجلته في سبتمبر من العام الماضي بـ4 سنتيمرات، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

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وقالت اللجنة في بيانها لها، إنها ظلت تتابع موقف الفيضان بالبلاد من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، موضحة أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 21 و22 و23 أغسطس كانت 17 و10 و15 ملم على التوالي مما يؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الثلاثاء، ليكون الوارد في حدود 675 مليون متر مكعب.

بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 22 و23 أغسطس 15 و13 ملم على التوالي مما يؤدي أيضا إلى إرتفاع في مناسيب أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.