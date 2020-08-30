انهيار مطعم في الصين يسفر عن مقتل 29 شخصا

الأحد 30 أغسطس 2020

قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الأحد إن 29 شخصا قتلوا وأصيب سبعة بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي شمال البلاد.



وأضافت الوزارة في بيان إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي (0140 بتوقيت جرينتش) في مقاطعة شيانغفن في جنوب غرب شانشي.

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وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصا من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم وإصابة سبعة بجروح بالغة بينما يعاني 21 من إصابات طفيفة.

وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقا للتحقيق في الحادث.