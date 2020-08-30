- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مطعم في الصين يسفر عن مقتل 29 شخصا والان مع التفاصيل
الأحد 30 أغسطس 2020
قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الأحد إن 29 شخصا قتلوا وأصيب سبعة بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي شمال البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي (0140 بتوقيت جرينتش) في مقاطعة شيانغفن في جنوب غرب شانشي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.
وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصا من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم وإصابة سبعة بجروح بالغة بينما يعاني 21 من إصابات طفيفة.
وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقا للتحقيق في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار مطعم في الصين يسفر عن مقتل 29 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.