الهند تسجل 78761 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي

الأحد 30 أغسطس 2020

أعلنت الهند الأحد أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.



وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 يوليو الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة، حسب معطيات جمعتها وكالة فرانس برس.

والهند هي رسمياً ثالث دولة في العالم من حيث أعلى عدد إصابات وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع 3,5 ملايين مصاب بالمرض.

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وأودى الوباء بحياة 63 ألف شخص في الهند.

وأُعلن عن الحصيلة القياسية هذه غداة تخفيف الحكومة الهندية مرة جديدة القيود السارية منذ مارس لمكافحة تفشي الوباء.

واتُخذ هذا القرار لمحاولة إنعاش الاقتصاد، فيما فقد ملايين الهنود عملهم.

وقالت وزارة الداخلية الهندية إن اعتباراً من سبتمبر، سيُسمح من جديد بالتجمعات التي تضمّ حتى مئة شخص للأحداث الثقافية والرياضية والسياسية.