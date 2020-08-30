اخبار العالم

الهند تسجل 78761 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 78761 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020

أعلنت الهند الأحد أنها أحصت 78 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي عالمي.

 

وكان الرقم القياسي السابق سجل في 17 يوليو الماضي في الولايات المتحدة وبلغ 77 ألفا و638 إصابة جديدة، حسب معطيات جمعتها وكالة فرانس برس.

 

والهند هي رسمياً ثالث دولة في العالم من حيث أعلى عدد إصابات وتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع 3,5 ملايين مصاب بالمرض.

 

Advertisements

وأودى الوباء بحياة 63 ألف شخص في الهند.

 

وأُعلن عن الحصيلة القياسية هذه غداة تخفيف الحكومة الهندية مرة جديدة القيود السارية منذ مارس لمكافحة تفشي الوباء.

 

واتُخذ هذا القرار لمحاولة إنعاش الاقتصاد، فيما فقد ملايين الهنود عملهم.

 

وقالت وزارة الداخلية الهندية إن اعتباراً من سبتمبر، سيُسمح من جديد بالتجمعات التي تضمّ حتى مئة شخص للأحداث الثقافية والرياضية والسياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل 78761 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا