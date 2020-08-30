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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. 266 ألف إصابة بكورونا و 35 ألف حالة وفاة والان مع التفاصيل
الأحد 30 أغسطس 2020
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 266 ألفا و853 حالة حتى صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و473، وتعافى 208 آلاف و224 من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.
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