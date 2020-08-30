الهلال الأحمر الاماراتي يوزع مساعدات غذائية شرق المكلا بمحافظة حضرموت

الأحد 30 أغسطس 2020

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية لسكان محافظة حضرموت، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للتخفيف عن الأهالي من وطأة الأزمة بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد.



ووزعت الهيئة 500 سلة غذائية تزن 21 طنا و 400 كيلو جراما، مستهدفة 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقة الحرشيات بمديرية المكلا في محافظة حضرموت.

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وعبّر أهالي منطقة الحرشيات، شرق المكلا، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 30410 سلال غذائية تزن 2419 طنا و 128 كيلو جراما، استهدفت 152050 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.