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هولندا.. 72 ألف إصابة بكورونا و6000 حالة وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 30 أغسطس 2020

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في هولندا إلى 72 ألفا و 128 حالة حتى صباح اليوم الأحد. بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

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وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا  جراء الفيروس بلغ 6252، وتعافى 986 من المصابين حتى الآن.

 

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.

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