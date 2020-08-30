اخبار العالم

طوكيو تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 148 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

Advertisements

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة منذ 25 أغسطس الجاري تتراجع فيها حالات الإصابة اليومية لأقل من 200 حالة.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في طوكيو 20 ألف و 717 حالة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا