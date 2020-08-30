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مقتل 29 شخصا في انهيار مطعم بإقليم شانشي بالصين

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قتل 29 شخصا وأصيب سبعة بجروح خطيرة جراء انهار مطعم في إقليم شانشي شمال الصين.

قال المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية اليوم الأحد إن المبنى انهار صباح أمس السبت في مقاطعة شيانغفن في جنوب غرب شانشي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصا من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم وإصابة سبعة بجروح بالغة بينما يعاني 21 من إصابات طفيفة.

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