شكرا لقرائتكم خبر عن 107 إصابات جديدة بكورونا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

سجّل السودان خلال الـ24ساعة الماضية 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 9 حالات تعافي ولم يسجل التقرير الوبائي أية حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 13189حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 823 حالة، وحالات التعافي 6612 حالة.

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