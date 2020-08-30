كوريا الجنوبية تسجل إصابات بكورونا من ثلاثة أرقام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية زيادات مؤلفة من ثلاثة أرقام لليوم السابع عشر في حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد مع سريان القيود على تناول الطعام في المطاعم والحانات في منطقة سول ذات الكثافة السكانية الكبيرة.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 299 حالة إصابة جديدة بكورونا بحلول منتصف ليل السبت في أبطأ زيادة يومية منذ خمسة أيام لتصل المحصلة العامة إلى 19699 حالة إصابة و323 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19.

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ومددت البلاد يوم الجمعة المرحلة الثانية من قواعد التباعد العام لمدة أسبوع آخر على الأقل وأعلنت قواعد أكثر صرامة على الأماكن التي تزيد فيها خطورة انتشار الفيروس.

ويحظر تناول الطعام في المطاعم والحانات والمخابز بمنطقة سول فيما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا في حين يقتصر نشاط متاجر بيع القهوة، التي اعتبر بعضها بؤر نشطة للكورونا،على أخذ المشروب أو التوصيل حتى منتصف ليل السادس من سبتمبر أيلول.

أما الكنائس والملاهي الليلية ومنشآت الرياضات التي تقام داخل الصلات المغلقة ومعظم المدارس فهي مغلقة بالفعل كما أن استخدام الكمامات أمر إجباري في الأماكن العامة.