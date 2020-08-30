شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. 266 ألف إصابة بكورونا و 35 ألف حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 266 ألفا و853 حالة حتى صباح اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

Advertisements

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و473، وتعافى 208 آلاف و224 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.