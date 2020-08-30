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طوكيو تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

طوكيو تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 148 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة منذ 25 أغسطس الجاري تتراجع فيها حالات الإصابة اليومية لأقل من 200 حالة.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في طوكيو 20 ألف و 717 حالة.

 

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