شكرا لقرائتكم خبر عن معالم استراتيجية التصنيع بخطة التنمية لعام 2021/20.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة التنمية للعام المالى 2021/20 العديد من المحاور الرئيسية التى من شأنها بلورة معالم استراتيجية التصنيع، حيث تعتمد الخطة فى المقام الأول على تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المستلزمات والمنتجات ووضع رؤية بشان التصنيع خلال الفترة المقبلة. وفيما يلى نستعرض أبرز هذه المحاور بالتفصيل:

- التوجه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة المسارعة بتنميتها، ونخص بالذكر الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات.

هذا وقد سارعت بالفعل المصانع المدنية والمنشآت التابعة للقطاع الطبي بالتوسع في تصنيع الكمامات والملابس الواقية الطبية، وذلك من خلال إنشاء مصنعين لإنتاج السرنجات الآمنة، والمفاصل الصناعية، بجانب المصانع المدينة التي تشهد توسعا في إنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية.

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- التوسع في الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق الـمحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد، خاصة في ظل ظروف الانغلاق التجاري، وسعى الدول حال نقص المعروض العالمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلاًلا للقيود المفروضة على المبادلات التجارية الدولية.

- تحفيز التوجه نحو الصناعات التي تلبي الطلب المحلي كبديل للواردات، خاصة الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية.

- تعميق التصنيع المحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تنميتها، بما يضمن انسيابية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عمليات الإمداد ودوران عجلة الإنتاج.

- استغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة الـمُساندة المالية لشركات التصدير.