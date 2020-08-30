مهاجر مغربي ينهي حياة زوجته المغربية في إسبانيا بطعنات قاتلة 

أقدم مهاجر مغربي يبلغ من العمر 45 سنة على وضع حد لحياة زوجته، 41 سنة، بعد ظهر اليوم السبت بواسطة طعنات قاتلة لم تمهلها كثيرا.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها رايو “كوبي”، أن الزوجة الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالطعنات التي وجهها لها زوجها في منطقة أغيلاس بمدينة مورسيا جنوب الجارة الشمالية للمغرب.
وشددت المصادر ذاتها على كون دوافع جريمة القتل لا زالت مجهولة وأن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها وكذا البحث عن الزوج القاتل لتحديد ملابسات الجريمة ومسبباتها.
وأوضحت المصادر نفسها أن الزوج القاتل هرب بعد تنفيذه للجريمة، التي وقعت في السيارة، مبرزة في السياق ذاته أن المصالح الأمنية الاسبانية تواصل مجهوداتها لتحديد مكان الجاني بهدف اعتقاله.
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