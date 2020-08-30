ميسي يتخذ خطوة أخرى للتأكيد على قراره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرفض العودة إلى تدريبات فريقه برشلونة الإسباني هذا الأسبوع استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.
ووفقا لإذاعة "RAC1" الكاتالونية، فإن ميسي لن يظهر اليوم، الأحد، في المدينة الرياضية لبرشلونة، للخضوع لاختبار فيروس كورونا، قبل العودة إلى التدريبات.
وأضافت "ميسي أصبح خارج برشلونة أكثر من أي وقت مضى بعد الفاكس الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي، ويتخذ عدة إجراءات أخرى مثل عدم حضوره اليوم للتأكيد على قراره بالرحيل".
وأفادت عدة تقارير صحفية، بأن ميسي توصل لاتفاق شخصي مع مانشستر سيتي، للعمل مع مدربه السابق بيب غوارديولا، وفي انتظار حل أزمته القانونية مع إدارة برشلونة لإعلان الرحيل.
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