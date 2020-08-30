الشرطة التركية تهاجم مشيعي محامية توفيت بسجون أردوغان

الأحد 30 أغسطس 2020

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع، وطاردت مئات المشيعين خلال دفن محامية مسجونة توفيت بعد إضراب طويل عن الطعام دام 238 يومًا احتجاجًا على الحكم بإدانتها.



وكتب "مكتب هالكين للمحاماة" في تغريدة على "تويتر": "استشهدت إيبرو تيمتيك العضو في مكتبنا".

وقال أصدقاء تيمتيك (42 عامًا)، إنّها كانت تزن 30 كلغ فقط، وقت وفاتها مساء الخميس، ما أثار تنديدًا كبيرًا من أحزاب المعارضة في تركيا، وروابط المحاماة الدولية والاتحاد الأوروبي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع فيما كانت أسرة وأصدقاء تيمتيك يقتربون من مقبرة في شمال إسطنبول.

وهتف المشيعون "تيمتيك خالدة" و"الدولة القاتلة مسؤولة" بعد أن وضعوا رداء المحاماة الخاص بها وزهورا على قبرها.

وهددت الشرطة المسلحة بدروع مكافحة الشغب بمهاجمة المشيعين إذا لم يتوقفوا عن ترديد الشعارات وطاردتهم بعد مراسم الدفن.

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وأكّد الاتحاد الأوروبي أنّ وفاة تيمتيك تكشف "أوجه القصور الخطيرة" في النظام القضائي التركي.

وقال الناطق باسم الاتحاد بيتر ستانو في بروكسل، إنّ "إضراب إيبرو تيمتيك عن الطعام للحصول على محاكمة عادلة ونتيجته المأساوية توضح بألم حاجة السلطات التركية العاجلة لمعالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد".

وكانت المحامية وزميلها أيتاك أونسال المضرب عن الطعام في السجن أيضًا، عضوين في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسيًا.

وتتهم السلطات التركية هذه الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابية".

والعام الماضي، دانت محكمة تركية 18 محاميًا من بينهم تيمتيك بتهم "تأسيس وإدارة منظمة إرهابية" و"الانتماء إلى منظمة إرهابية".

وحكم على تيمتيك، الموقوفة منذ سبتمبر/ أيلول 2018، بالسجن 13 عامًا بعد إدانتها وبدأت في فبراير/ شباط إضرابًا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة