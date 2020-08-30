الإمارات.. فحوصات كورونا للطلاب والكادرين التعليمي والإداري في مدارس وجامعات أبوظبي

الأحد 30 أغسطس 2020

في إطار خطط إعادة فتح المدارس والكليات، سيتم إجراء فحوصات كوفيد-19 " للكادرين التعليمي والإداري وجميع الطلاب فوق 12 عاماً، تشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي بأبوظبي.



وتم حتى الآن إجراء أكثر من 56,000 فحص على مستوى الإمارة.

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ويوفر مركز أبوظبي للصحة العامة محاضرات حول العودة الآمنة للمدارس كل يوم ثلاثاء بعدة لغات، مثل العربية، والإنجليزية، والهندية، والفرنسية، وغيرها.

وتستهدف الفحوصات 449 مدرسة حكومية وخاصة، إضافة إلى 25 من الجامعات والمؤسسات التعليمية وفروعها في إمارة أبوظبي.