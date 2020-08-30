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إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز 25 مليون

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أظهر إحصاء لرويترز تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 25 مليون حالة اليوم الأحد مع تسجيل الهند عددا قياسيا عالميا في حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19.

وأظهرت البيانات نموا عالميا مطردا مع تغير بؤرة المرض من جديد نتيجة احتلال الهند الصدارة من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وسجلت الهند اليوم الأحد 78761 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لتتجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الذي سجل في الولايات المتحدة في 16 يوليو تموز وبلغ 77299 حالة.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن العدد الرسمي لحالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا يزيد الآن خمس مرات عن عدد حالات الانفلونزا الحادة المسجلة سنويا.

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