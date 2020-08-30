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مقتل شخص في اشتباكات بمدينة بورتلاند الأمريكية

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لقي شخص حتفه بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت في مدينة بورتلاند الأمريكية التي شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.

وقالت الشرطة إن أعمال العنف وقعت في منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات.

وذكرت شرطة بورتلاند على تويتر إن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند. ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين.

"تدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات في بعض الحالات".

ونقل فرع محلي لمحطة إن.بي.سي عن الشرطة قولها إن شخصا لقي حتفه في إطلاق نار. ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.

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