سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 أغسطس 2020

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم السبت، في معظم ماكينات الصراف الآلي التي تقدم خدمة تغيير العملات وبعض شركات الصرافة الكبرى عند مستوى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 15.79 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر الانتهاء من تنفيذ اختبار تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـStress Testing والتي استمرت مدة أربعة أشهر منذ أبريل الماضي لقياس مدى تحمل شركات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث مدى التأثير على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، وحجم المخاطر التي تواجهها.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن نتائج الاختبار وتحليل السيناريوهات قد أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، إلا أنه قد سلط الضوء على بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار خلال الفترة المقبلة.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، في 6 بنوك ،مصر، الأهلي، الكويت الوطني NBK، المصري الخليجي، الأهلي اليوناني، ومصر إيران.

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السعر المهيمن

وهيمن سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، على تعاملات 12 بنكا ،قناة السويس، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي AIB، التجاري الدولي CIB، عودة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي، بلوم، المصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي.

أقل سعر للدولار

وسجلت 5 بنوك أقل الأسعار لصرف الدولار، اليوم السبت، عند مستوى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وهم "كريدي أجريكول، البركة، المصرف العربي الدولي، اتش اس بي سي HSBC، وبنك الإسكندرية".

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 18.62 جنيه للشراء و 18.95 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التعاملات ببنك مصر، ولدى البنك نفسه، سجل الجنيه الإسترليني إلى 20.83 جنيه للشراء و 21.15 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

جاء سعر صرف الريال السعودي عند 4.13 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.28 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، وفقا لبنك مصر.

كما سجل الدينار الكويتي 49.33 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع في ذات البنك.