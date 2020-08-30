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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .
ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
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