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لا وفيات بفيروس كورونا في الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

لا وفيات بفيروس كورونا في الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن إجرائها 88803 فحوص جديدة لفيروس «كورونا» المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69328 حالة.

 

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 341 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 60202. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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