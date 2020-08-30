المعارضة الفنزويلية تفشل في الاتفاق على مسار موحد للمضي قدما

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ):
لا تزال المعارضة في فنزويلا تكافح من أجل الاتفاق على مسار موحد للمضي قدما قبيل الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل.
وقالت النائبة السابقة ماريا كورينا ماتشادو في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت بعد اجتماع طال انتظاره مع زعيم المعارضة خوان جوايدو "عندما سُئلت عما إذا كنا قد حققنا هدفا مشتركا، فإن الإجابة هي لا".
وقالت ماتشادو إن جوايدو اقترح إجراء استفتاء جديد.
وكررت عرضها بإنهاء الحكومة الاستبدادية للرئيس نيكولاس مادورو في أسرع وقت ممكن من خلال عملية وطنية ودولية.
وتحدثت ماتشادو في رسالة إلى جوايدو نشرت عبر تويتر عن الفرص الضائعة وتغيير المسار منذ يناير 2019.
وكتبت لجوايدو:"لقد أوكلت إليك الدولة مهمة لا تستطيع أو لا تريد إنجازها".
وكان جوايدو قد دعا قادة المعارضة البارزين الآخرين إلى جانب ماتشادو في 19 أغسطس إلى المساهمة بآرائهم والاتفاق على مسار مشترك.
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