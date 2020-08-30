اليوم.. "التعليم العالي" تعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، ظهر اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري في حديقة وزارة الإعلام.
وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، حتى الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري.
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