رئيس "الغرف السياحية": تحليل الـPCR" يرفع تكلفة إقامة السائح القادم إلى مصر في سبتمبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف وحيد عاصم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلغاء الحجوزات السياحية في الفنادق من أوكرانيا وبيلاروسيا نتيجة ارتفاع تكلفة تحليل "PCR" الخاص بكورونا، بنسبة وصلت لـ100%.

وأكد عاصم لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع تكلفة التحليل أربك الحركة الوافدة لمصر، في ظل الظروف الراهنة التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن أوروبا الغربية لم تفتح أسواقها السياحية تجاه مصر حتى الآن.

وأشار إلى أن السوقين اللذين يصدران السياحة حاليًا إلى مصر، هما أوكرانيا وبيلاروسيا، وكل منهما يدفع في زيارته لمدة أسبوع مبالغ تتراوح بين 150 إلى 190 دولارًا، وبالتالي لا يتحمل السائح دفع التكلفة الباهظة لـPCR التي تصل لـ200 دولار.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى أن تركيا تجري تحليل PCR في مطاراتها، بأسعار مدعمة تتراوح بين 16 إلى 20 دولار، مقترحًا إجراء التحليل في مصر بأسعار مخفضة.

وتابع: "سياح أوكرانيا وبيلاروسيا توجهوا إلى تركيا بدلًا من مصر، نتيجة ارتفاع تكلفة التحليل بالنسبة لهذين السوقين كونهما وهم يدفعون 190 دولار لمدة أسبوع، لكن التحليل بـ200 دولار، مش هيدفعهم طبعًا لأن تركيا عاملة التحليل بـ16 و20 دولار في المطارات فهيجي عندنا ليه، ما هيروح تركيا أحسن بالنسبة له وأرخص".

ودعا عاصم إلى استثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر من التحليل، بدليل أنه لم يتم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا طوال الشهرين الماضيين في المحافظتين، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وعن تحذير وزارة السياحة للشركات بعدم توجيه السائحين لإجراء التحليل في المعامل الخاصة، أعرب عاصم، عن اندهاشه، قائلًا: "وأيه علاقتها بالموضوع إذا كان التحليل سيجرى في بلادهم".

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وحول ضوابط السياحة الثقافية، أشار عضو اتحاد الغرف، إلى أن الحكومة لبت مطالب القطاع بشأن هذه الضوابط وتشغيلها أول سبتمبر المقبل: "ربنا يسهل والدنيا تمشي وكورونا تتفك شوية والدنيا تمشي".

من ناحيته، أكد محمد فاروق عضو غرفة الشركات، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، أن تحليل "PCR" تسبب بالفعل في إلغاء الحجوزات المرتقبة بالفنادق للسياح الأوكرانيين والبيلاروس، نتيجة التكلفة المالية المرتفعة للتحليل والتي تتراوح بين 150 إلى 200 دولار.

وأوضح لـ"الخليج 365"، أن السوق في البلدين "رخيص" ويبلغ قيمة الإقامة الكاملة للسائح لمدة أسبوع 200 دولار، ومن الصعب عمل تحليل "pcr" بقيمة 200 دولار أيضًا، مضيفًا: "نأمل أن يحل الموقف قريبًا".

وتابع: "أول سبتمبر لن يدخل أي سائح بدون تحليل pcr معتمد من الجهة الرسمية الصحية للدولة الوافد منها السائح، بحد أدنى 72 ساعة قبل دخول البلاد، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الحركة الخارجية خلال الفترة المقبلة بشكل كبير نتيجة أرتفاع قيمة التكلفة للتحليل".

وحذرت وزارة السياحة والآثار، كافة الشركات من توجيه المسافرين لعمل مسحة pcr في المعامل الخاصة، مطالبة بإجراء التحليل في معامل وزارة الصحة فقط.

وأوضحت الوزارة، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة استعان بعض الشركات السياحية بمعامل خاصة لعمل مسحة للسائحين الوافدين والزائرين لمصر، مشددة على وجوب الرجوع لوزارة الصحة كونها الجهة الرسمية الوحيدة التي تجري المسحات ورفض أي تحليل يجرى خارج إشراف وزارة الصحة، من منطلق حرص الوزارة والغرفة على سلامة السائحين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1567 لسنة 2020 حظر دخول جميع القادمين إلى مصر دون إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.