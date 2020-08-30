الحكومة السودانية توقع 3 بروتكولات بـ”مسار دارفور”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 9 دقائق

أعلنت حكومة السودان، عن توقيع ثلاثة بروتوكولات مع الحركات المسلحة الخاصة بالترتيبات الأمنية لمسار دارفور والقضايا السياسية بالنسبة لمنطقتي جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق وكذا القضايا القومية.

وبذلك تكتمل حلقات التوقيع على بروتوكولات السلام تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق، يوم غد الاثنين.

ويصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك على رأس وفد وزاري رفيع إلى جوبا، اليوم الأحد، فيما يتوقع وصول رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، الاثنين.

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وكانت الوساطة الجنوب سودانية أعلنت اكتمال الترتيبات لتوقيع الاتفاق مؤكدة استمرار التشاور مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو موجهة الدعوة لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور للانخراط في مباحثات تهدف للسلام.

وكانت المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية قد انطلقت في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نوفمبر 2019، لكنها شهدت غيابا لافتا لحركة جيش تحرير السودان بقيادة نور، الذي يقاتل في منطقة جبل مرة الاستراتيجية في دارفور.

ويعد إحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي.

وتقاتل حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.