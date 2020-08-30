البيت الأبيض: ترمب سيزور مدينة كينوشا التي شهدت توترا عرقيا

أعلن البيت الأبيض، قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سوف يزور، يوم الثلاثاء، مدينة كينوشا التي شهدت توترا عرقيا في الفترة الأخيرة، وفقا لما أفادت قناة العربية.

وشهدت منطقة وسط المدينة، احتجاجات صاخبة لدعم جيكوب بليك جونيور، الرجل الأسود الذي أطلق شرطي أبيض النار على ظهره يوم الأحد.

وانضم حوالي 1000 شخص إلى مسيرة في كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية بعد ظهر السبت، مرددين هتافات "حياة السود مهمة" و "لا عدالة، لا سلام".