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البيت الأبيض: ترمب سيزور مدينة كينوشا التي شهدت توترا عرقيا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: ترمب سيزور مدينة كينوشا التي شهدت توترا عرقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سوف يزور، يوم الثلاثاء، مدينة كينوشا التي شهدت توترا عرقيا في الفترة الأخيرة، وفقا لما أفادت قناة العربية.

وشهدت منطقة وسط المدينة، احتجاجات صاخبة لدعم جيكوب بليك جونيور، الرجل الأسود الذي أطلق شرطي أبيض النار على ظهره يوم الأحد.

وانضم حوالي 1000 شخص إلى مسيرة في كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية بعد ظهر السبت، مرددين هتافات "حياة السود مهمة" و "لا عدالة، لا سلام".

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