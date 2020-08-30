شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. عطاء إماراتي مستمر للبنان منذ ربع قرن والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020 دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى مد يد العون للشعب اللبناني الشقيق لمعاونته على تخطي أزمة انفجار مرفأ بيروت.

Advertisements حيث وجّهت فور وقوع انفجارات مرفأ بيروت شحنة مساعدات عاجلة تضمنت مواد إغاثة وتجهيزات طبية لمعاونة الأطقم الطبية اللبنانية على تقديم الرعاية اللازمة للمصابين والمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية الواسعة التي خلفها الانفجار

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