شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: كبير أمناء مجلس الوزراء ينضم إلى سباق خلافة شينزو آبي والان نبدء بالتفاصيل
وقال آبي،أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يوم الجمعة إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه ممهدا الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم.
ومن المؤكد بشكل فعلي أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.
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