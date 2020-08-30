شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: كبير أمناء مجلس الوزراء ينضم إلى سباق خلافة شينزو آبي والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته إن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء يعتزم خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي.

وقال آبي،أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة، يوم الجمعة إنه سيستقيل بسبب تفاقم مرض التهاب القولون التقرحي الذي يعاني منه ممهدا الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات على رئاسة حزبه الديمقراطي الحر الحاكم.

ومن المؤكد بشكل فعلي أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطي الحر رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب في المجلس الأدنى من البرلمان.