الاحتلال يقصف في غزة ويقتحم مستشفى في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عدة مواقع في قطاع غزة، فيما اقتحمت قوات عسكرية مستشفى عالية في مدينة الخليل وأطلقت قنابل في أروقته وداخل أقسامه.
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