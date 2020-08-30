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عاجل.. جيش الاحتلال يقصف مواقع لحماس جنوب قطاع غزة
الأحد 30 أغسطس 2020
قصفت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، عدة مواقع تابعة لحركة لحماس جنوبي قطاع غزة، دون أنباء عن إصابات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "دبابات قصفت مواقع لحماس جنوب القطاع ردا على إطلاق بالونات حارقة".
وكان قادة إسرائيليون لوحوا بتوجيه ضربة عسكرية قوية جدا إذا لزم الأمر، لمطلقي البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية من قطاع غزة، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في رسالة مصورة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، في وقت سابق: "الجيش الإسرائيلي مستعد وسيواصل حماية سكان الجنوب ومهاجمة أولئك الذين يهاجموننا، سنوجه ضربة قوية جدا إذا لزم الأمر".
ومن جهته، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما حماس خارجة عن السيطرة، الجيش سيرد بقوة وتصميم، طلعة تلو طلعة، وسيستمر حتى لو تطلب الأمر الصبر والوقت".
وأضاف ريفلين في بيان "الحرائق والصواريخ والبالونات المتفجرة لن تصبح روتينية، نضع ثقتنا بالجيش وقدراته ونحن على يقين من أنه لن يلين حتى يعود الهدوء".
وحذر مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن "الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة" مشيرا إلى أنه "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن لأي جهود وساطة لمنع التصعيد وتحسين الوضع أن تنجح".
وقال ملادينوف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر إن "الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة. يواصل المسلحون إطلاق القذائف والأدوات الحارقة".
ومنذ أكثر من أسبوعين تتواصل عمليات القصف الإسرائيلية على أهداف في قطاع غزة وبالمقابل استمر إطلاق القذائف والبالونات الحارقة من القطاع على جنوبي إسرائيل.
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