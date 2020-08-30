شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغت 7 آلاف و18 إصابة، وسط استمرار إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

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