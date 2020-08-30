شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا الصين : 9 إصابة جديدة واردة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل تسع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وكلها واردة من الخارج مما يعني عدم وجود حالات إصابة منقولة محليا لليوم الرابع عشر .
وقالت اللجنة إنه تم تسجيل أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولا من عشر حالات قبل يوم.
وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.
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