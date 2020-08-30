شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. عاصيمي غويتا يتولى رئاسة مالي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي عن تولي رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا رئاسة الدولة، وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد، مع نشر قانون أساسي بمثابة نص دستوري.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه في تصريح للتلفزيون الرسمي المالي، إن الهدف من الخطوة هو مواجهة الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.

وأضاف واغيه أن هذا القانون يتيح عدّ رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.