داود أوغلو: أردوغان يستغل اكتشاف الغاز المزعوم لتلميع صهره‎

قال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، إن الرئيس، رجب طيب أردوغان، استغل اكتشاف حقل غاز طبيعي المزعوم، من أجل الدعاية لصالح صهره، وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق؛ ليخلفه في رئاسة حزب العدالة والتنمية، الحاكم.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها داود أوغلو، خلال مشاركته في مؤتمر حزبه بمدينة كوجالي (غرب) عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي 24"، السبت، وتابعته ”الخليج 365”.

وأوضح داود أوغلو أن "النظام يستغل اكتشاف حقل الغاز الجديد لتليمع الوزير غير الكفء الموجود على رأس إدارة حاكمة غير كفء أيضًا، والهدف الرئيس من وراء ذلك هو تعيين الوزير على رأس الحزب الحاكم خلفًا لأردوغان".

وتابع: "أخاطب الرئيس من هنا: يمكنك إحضار أي شخص تريده ليكون رئيس حزبك، فهذا ليس مصدر قلقنا، لكن ليس لديك الحق في إنفاق قرش واحد من الأمة على حملة التلميع تلك".



وفي 21 أغسطس/آب الجاري، زعم أردوغان، أن بلاده اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي طوال تاريخها في البحر الأسود يكفيها لمدة 20 عامًا، وكانت هذه بمثابة البشرى التي قال قبل أيام إنها سيزفها للمواطنين.

ويقول مراقبون إن أردوغان وإعلامه يواصلان الترويج للبشرى على أنها اكتشاف ضخم وسيحقق رخاءً اقتصاديا لتركيا من أجل ترميم شعبية حزب العدالة والتنمية المنهارة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تركيا والذي يظهر بوضوح في قيمة الليرة المتراجعة أمام العملات الأجنبية.

ومنذ إعلان أردوغان المزعوم، تتواصل ردود الفعل سواء من المعارضة أو المحللين السياسيين، والتي شككت معظمها في صدق ما قاله الرئيس حول الاكتشاف المزعوم؛ لا سيما أنه سبق وأن أعلن عن 11 اكتشافا مزعومًا مماثلًا، دون أن يكون لها أي أثر.

التشكيك بأعداد كورونا الرسمية

في سياق آخر، انتقد داود أوغلو، وزير الصحة، فخر الدين قوجة، مشيرًا إلى أن "الأرقام التي يعلنها الأخير، حول إصابات كورونا لا تعكس الحقيقة".

وأردف قائلًا: "تمر تركيا باختبار الشفافية حول فيروس كورونا، ففي آخر 48 ساعة، توفي 5 من أطبائنا المتخصصين بسبب الفيروس".

وزاد قائلا "هناك معلومات من أنقرة، ومن مختلف الولايات، تفيد بكثافة المستشفيات وأعداد كبيرة من المصابين. من هنا أخاطب وزير الصحة: أهم مبدأ للسياسة هو الشفافية. هناك معتقد بأن هناك تعتيم على المعلومات".

Advertisements

نفس الاتهام بعدم الشفافية في التعامل مع أرقام الإصابات بالفيروس، وجهه رئيسا بلديتي العاصمة أنقرة، منصور يافاش، وإسطنبول، أكرم إمام أوغلو المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

ومنذ إعلان تركيا تخفيف إجراءات الحظر الخاصة بوباء كورونا، ابتداء من يونيو/حزيران الماضي، يزداد النقاش يومياً حول صحة الإجراءات الحكومية في التعاطي مع الوباء، لاسيما بين المنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأحزاب المعارضة، ورؤساء البلديات.

اتهام المعارضين التركيين، جاء خلال مشاركتهما، السبت، في حلقة نقاش طرحها حزب "الخير" المعارض.

وفي هذا الصدد قال إمام أوغلو، إن "أكبر مشكلة تواجهه هي عدم الشفافية في فترة تشهد الموجة الثانية من فيروس كورونا"، مشيرًا إلى اتهام النظام لأي شخص يكشف الحقيقة بـ"الخيانة".

وبيّن إمام أوغلو تلاعب النظام برئاسة حزب العدالة والتنمية في تقارير وفيات فيروس كورونا، بعد إصدار الأوامر إلى الهيئات المختصة بعدم الإشارة إلى الفيروس عند الحديث عن سبب الوفاة.

من جهته، قال رئيس بلدية أنقرة يافاش إنهم كبلدية "مُنعوا من القيام بالأعمال التي كانوا يريدون القيام بها خلال فترة الوباء، أردنا وضع عربات في الشوارع لقياس حرارة الناس، لم يعطونا الإذن، بعد ذلك بدأت الشرطة بقياس حرارة الناس".

وشكك يافاش أيضاً ببيانات وزارة الصحة بالقول، "إجمالاً توفي 563 شخصاً في أنقرة، يجب إنشاء لجنة بحثية في البرلمان، دعوا رؤساء بلديات أضنة وإسطنبول وإزمير وأنقرة يحصون الأرقام ليوم واحد، ثم قارنوها بالأرقام المعلنة".

باباجان يعلن إصابة زوجته ونجله بكورونا

على الصعيد ذاته أعلن علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إصابة زوجته ونجله بفيروس كورونا، وذلك بعد 5 أيام من إعلان إصابته بالوباء.





جاء ذلك في تغريدة نشرها باباجان، مساء السبت، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال باباجان "هذا هو يومنا الخامس مع كورونا، نحن في الحجر الصحي، بعد إصابتي، كانت اختبارات زوجتي زينب، وابننا الصغير أمير إيجابية أيضًا، كل منا لديه نفس الأعراض، الضعف والحمى وآلام العضلات والمفاصل".